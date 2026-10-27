Килинкаров предположил, когда возможны реальные переговоры по Украине Килинкаров: реальные переговоры с Украиной будут только на пике противостояния

Москва27 окт Вести.Реальные переговоры по поводу ситуации на Украине произойдут только в момент пика военного противостояния. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Также политик отметил, что активная фаза боевых действий еще впереди.

Я вообще думаю, что пройдут там выборы, чем они закончатся, я не знаю ... трудно мне сказать, но я думаю, что просто так они там тоже не закончатся наверняка. Вот. Я просто вижу, что активная фаза боевых действий, она еще впереди. И у меня складывается впечатление, что пик противостояния и возможные реальные переговоры будут только на пике вот этого военного противостояния в условиях, когда противная сторона уже будет вынуждена, просто … идти на некие компромиссы, и тогда, возможно, откроется некое окно возможностей для того, чтобы принять, или готовность общества будет принять те условия, которые сегодня кажутся неприемлемыми выразил свое мнение Килинкаров

Ранее Килинкаров заявлял, что глава киевского режима Владимир Зеленский своей конфликтной политикой последовательно портит отношения со всеми ключевыми политическими силами.