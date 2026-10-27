Москва27 окт Вести.Если речь идет о временном урегулировании конфликта на Украине зачем глава киевского режима продлил военное положение? Таким вопросом задался в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Зеленский продлил военное положение. Я просто хочу задать простой вопрос. Если речь идет о неком урегулировании конфликта в краткосрочной перспективе, скажите мне, пожалуйста, зачем в таких условиях продлевать военное положение? Зачем требовать от Европы дополнительно финансирование в 70 млрд.? И зачем Европа выделила 90 млрд на 2 года? Ну, если они оплатили войну, то с какой радости мы должны продать им мир? Как это должно быть?.. Не понимаю