Эксперт пояснил, зачем на Украине преподносят внеблоковый статус как капитуляцию Эксперт Килинкаров указал на обязательство Украины по нейтральному статусу

Москва7 окт Вести.Киевский режим специально преподносит невозможность принятия решения о внеблоковом статусе Украины только для того, чтобы продолжать боевые действия. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что инициатива о нейтральном статусе Украины не может быть реализована, но ее появление показывает определенные изменения на внутриполитической арене страны.

Появляется план некий, альтернатива всей той политики, которую проводит [Владимир] Зеленский. Неважно, насколько реализуем этот план, это не имеет значения… Внеблоковый статус Украины или отказ Украины от вступления в НАТО – это никакая не капитуляция для Украины. Власть специально преподносит это как капитуляцию, невозможность принятия этого решения только для того, чтобы эта война продолжалась. А на самом деле это обязательство Украины с 1991 года, это фундамент, на котором стоит украинская государственность и независимость объяснил Килинкаров

Ранее украинский депутат Анна Скороход внесла в Верховную раду законопроект об изменении конституции страны, чтобы была возможность закрепить нейтральный статус Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", что нейтральный статус Украины по-прежнему остается одной из целей Москвы.