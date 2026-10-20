Москва20 окт Вести.Киевские власти, поднимая на повестку дня безболезненные для Украины вопросы, выдавая это за капитуляцию, на самом деле просто манипулируют. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, это дает киевскому режиму основание продолжать войну.

Вопрос к манипуляции словом "капитуляция"… Они все время выдают за капитуляцию то, что капитуляцией не является... Те пункты, которые спокойно можно было бы вообще убрать просто с повестки дня, абсолютно безболезненно для Украины: это и вопросы НАТО, это и вопросы того же русского языка и право вероисповедания… А нельзя почему? Ну, ну потому что это дает основание заявлять, что вот реализация этих пунктов является капитуляцией, дает им основание и возможность продолжать эту войну прокомментировал политик

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон во главе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пытаются склонить Украину к капитуляции.