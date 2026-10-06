Депутат Скороход внесла в Раду закон о нейтральном статусе Украины

В Раду внесен законопроект о нейтральном статусе Украины Депутат Скороход внесла в Раду закон о нейтральном статусе Украины

Москва6 окт Вести.Украинский депутат Анна Скороход внесла в Верховную раду законопроект об изменении конституции страны, чтобы была возможность закрепить ее нейтральный статус. Об этом сообщают украинские СМИ.

Скороход предлагает оставить в конституции лишь курс на вступление Украины в ЕС, полностью убрав упоминание НАТО.

Нейтральный статус Украины заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны приводит депутат слова предлагаемой правки

Ранее президент России Владимир Путин заявил, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", что нейтральный статус Украины по-прежнему остается одной из целей Москвы.