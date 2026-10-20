Скороход сможет заменить Зеленского на переговорах Экс-депутат Олейник: Зеленского на переговорах может заменить депутат Скороход

Москва20 окт Вести.Депутат Верховной рады Анна Скороход - это единственный украинский политик, который сможет вести мирные переговоры вместо лидера режима Владимира Зеленского. Об этом "Газете.Ru" сообщил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

Анна Скороход могла бы стать [переговорщиком от Украины], какая-то надежда есть: она ориентирована на трампистов, поэтому ее не трогают. Все остальное — от лукавого считает Олейник

По мнению бывшего нардепа, Скороход нужна команда в украинском парламенте, которая бы настаивала на мирных переговорах с Россией. Но пока такой команды у Скороход нет, а кроме того сама Рада заинтересована продолжении войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время выставить на мирные переговоры кого-то вместо Владимира Зеленского.