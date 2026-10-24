Депутат Рады Скороход призвала к прямым переговорам между Украиной и Россией

На Украине предлагают провести прямые переговоры между Киевом и Москвой Депутат Рады Скороход призвала к прямым переговорам между Украиной и Россией

Москва24 окт Вести.Украина должна изменить состав своей делегации и начать прямые переговоры с Россией. Такую позицию озвучила депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала.

По ее словам, в новый состав переговорщиков должны быть включены представители украинского парламента.

Скороход призвала начать прямые переговоры с Россией, отметив, что российское руководство демонстрирует готовность к обсуждению выхода из конфликта в рамках озвученных ранее условий.

При этом она скептически отнеслась к посреднической миссии США в этом вопросе.

То, что Уиткофф и Кушнер стараются – это все равно что письма голубями. И к результату какому-то конкретному это не приведет заявила нардеп

По ее мнению, если никаких изменений не последует, то запланированная на ноябрь встреча сторон в Абу-Даби пройдет впустую.

Ранее бывший депутат Рады Владимир Олейник заявил, что Скороход является единственным украинским политиком, который сможет вести мирные переговоры вместо главы киевского режима Владимира Зеленского.