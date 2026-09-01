В Совфеде назвали главное условие переговоров по Украине Матвиенко: Россия готова к переговорам при наличии у Киева серьезных намерений

Москва1 сен Вести.Россия готова приступить к переговорам по украинскому конфликту, если другая сторона имеет серьезные намерения. Об этом заявила глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Мы готовы к переговорам, если есть серьезные намерения – мы для них открыты. Если нет, наша славная армия, наши бойцы специальной военной операции делают свое дело. Мы продвигаемся, уверенно продвигаемся цитирует ее РИА Новости

По словам Матвиенко, условием для диалога также является наличие надежного мирного плана, который в том числе включает обязательство Украины "никогда больше ничего подобного" не повторять и не занимать антироссийскую позицию и не пытаться нанести РФ геополитическое поражение.

Матвиенко также высказалась о предложениях Запада о приостановке боевых действий. Глава Совфеда отметила, что за этим стоит лишь намерение перевооружить за это время Украину и начать все заново.