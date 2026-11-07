Экс-депутат Рады рассказал о кандидатах в президенты на Украине Олейник: на Украине отсутствуют кандидаты в президенты, выступающие за мир

Москва7 ноя Вести.На Украине нет кандидатов в президенты, выступающих за мирное урегулирование конфликта, а действующая власть не допустит их к участию в выборах. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник в комментарии aif.ru.

По его мнению, среди основных политических сил страны нет тех, кто выступал бы за прекращение боевых действий. Олейник также усомнился в возможности проведения полноценных выборов без допуска к ним сторонников мирного урегулирования.

Я не вижу там партий за мир, только партии войны. Что Порошенко (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов — прим. ред.), что [Юлия] Тимошенко, что [Владимир] Зеленский, что [Кирилл] Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов — прим. ред.)? А где лидеры партии мира? А их не допускают, значит, это не выборы заявил экс-депутат

Олейник добавил, что приход к власти политических сил, выступающих за прекращение конфликта, мог бы кардинально изменить ситуацию. По его словам, в таком случае Украина столкнулась бы с экономическими трудностями, поскольку финансирование военных действий и мирного развития страны различается.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский допускал возможность проведения на Украине онлайн-выборов.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Однако выборы главы государства не проводились из-за действующего на Украине военного положения, введенного в феврале 2022 года. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что легитимность Зеленского была утрачена.