Кондратьев о власти на Украине: там ее нет официальной, там набор террористов

Кондратьев выразил непонимание переговоров с нелегитимной властью Украины Кондратьев о власти на Украине: там ее нет официальной, там набор террористов

Москва9 ноя Вести.На территории Украины нет официальной власти, а вместо нее там набор террористов и коррупционеров. Такое мнение ИС "Вести" озвучил член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

Также он отметил, что позиция РФ озвучена давно.

И тогда зададим вопрос: хорошо, мы уже четыре года подряд ездим… на всевозможные переговоры, озвучиваем нашу позицию. И этот процесс из-за вот этой затянутости. Я не беру апрель 2022 года. Вдруг становится, ну, переговорами ради условий переговоров, вот так скажем. Зачем? Смысл встречаться с теми, кто по факту не является легитимной властью Украины? Кто подпишет эти договоренности? Наша позиция озвучена давно. Проведите выборы. Тогда смысл ехать с ними договариваться, если выборов нет и официальной власти там нет? Есть набор террористов всевозможных коррупционеров и так далее. С кем мы собираемся договориться? прокомментировал Кондратьев

Ранее бывший депутат Верховной рады, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник в комментарии aif.ru заявил, что на Украине нет кандидатов в президенты, выступающих за мирное урегулирование конфликта, а действующая власть не допустит их к участию в выборах.