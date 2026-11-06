Москва6 ноя Вести.Идея проведения выборов на Украине принадлежит лично главе киевского режима Владимиру Зеленскому – он "носился" с ней по европейским странам, добиваясь права переизбраться. Такое заявление в интервью ИС "Вести" сделал депутат Верховной Рады Украины V–VII созывов Спиридон Килинкаров.

Провести выборы на Украине – это идея не Трампа. И это идея не Путина. Это Зеленский так все преподносит. На самом деле это идея Зеленского, с которой он носился по европейским странам, уговаривал европейских политиков предоставить ему право провести выборы, не снимая режима военного положения в стране, но под особый закон, который Зеленский пропишет, – [чтобы переизбраться] заявил Килинкаров

По словам Килинкарова, идею проведения таких выборов не поддержат ни на Украине, ни на Западе.

Ее невозможно реализовать. Идея Зеленского заключалась в том, чтобы убедить своих западных партнеров, чтобы они повлияли на его оппонентов внутри Украины, чтобы все позволили ему, Зеленскому, единственному избраться на этих выборах. Я считаю, что эту идею реализовать невозможно. Она не будет воспринята внутри Украины ни одной политической силой, ни одним потенциальным кандидатом в президенты – никто эту идею не поддержит. И я убежден в том, что Запад тоже на проведение таких выборов не согласится. А идея онлайн-выборов, мы понимаем, как это все работает. Тут даже думать нечего сказал Килинкаров

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность проведения выборов на Украине в онлайн-формате.