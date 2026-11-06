Москва6 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ратует за онлайн-выборы, чтобы потом фальсифицировать их результаты. Такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады политолог Спиридон Килинкаров.

Онлайн-голосование - это мечта Зеленского. Он выступает за любые выборы, кроме конкурентных. В онлайн-режиме можно фактически под дулом автомата заставить военных проголосовать за себя и фальсифицировать результаты 6 млн человек, которые находятся за пределами Украины сказал Килинкаров

Однако внутри самой страны будет очень серьезное политическое противостояние, убежден политолог.

Никто не позволит Зеленскому провести выборы во время конфликта. Я думаю, что у него вообще не получится это реализовать сказал политолог

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность проведения на Украине онлайн-выборов.