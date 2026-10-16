Близкий круг Владимира Зеленского хочет его ухода с поста президента Депутат Скороход заявила, что ближайшее окружение Зеленского хочет заменить его

Москва16 окт Вести.Близкий круг Владимира Зеленского хочет заменить его, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

В политических кругах регулярно циркулируют слухи о соперничестве между Офисом президента, руководством армии и другими влиятельными фигурами.

Владимир Александрович, вас хотят поменять ближайшие люди в вашем окружении. Не те, на кого вы думаете, а очень близкие к вам люди, они действительно хотят вас поменять сказала она в интервью украинской журналистке Лане Шевчук в ее канале на YouTube

На уточняющий вопрос, почему Зеленского хотят заменить, Скороход ответила, что "лучше быть покровителем, чем под покровительством".

Кроме того, глава киевского режима Владимир Зеленский в одном из интервью западным СМИ заявил, что не планирует добровольно складывать полномочия, поскольку рассматривает это как свою прямую ответственность перед страной.

По словам Зеленского, определенные влиятельные круги стремятся отстранить его от власти из-за его принципиальной позиции, заключающейся в отказе признавать некоторые территории российскими.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку. Миллиардер прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, обратившего внимание на заявления Зеленского и предположившего, что главный страх главы киевского режима - завершение войны и проведение президентских выборов.