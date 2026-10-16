Экс-сотрудник СБУ рассказал о "борьбе кукловодов" для контроля за Украиной Экс-сотрудник СБУ Прозоров: на Украине идет борьба между кукловодами

Москва16 окт Вести.Определенные структуры на Западе стоят за представителями киевской власти. При этом среди так называемых кукловодов есть те, кто считает, что главу киевского режима Владимира Зеленского стоит сместить. Однако есть и те, кто считает, его следует оставить. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель центра журналистских расследований UKRleaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Люди, которые занимают высокие посты на Украине, они не сами по себе. Никто на Украине сам наверх уже не поднимается, нет таких социальных лифтов. За ними стоят определенные структуры на Западе сказал он

По его словам, часть этих структур заинтересована в том, чтобы Зеленского убрать.

Слишком он стал токсичный и слишком он стал мешать. Но есть структуры, которые стоят и за Зеленским. Частные лица, юридические лица, корпорации, государственные органы иностранных государств. И этим структурам Зеленский нужен. И я думаю, что основная борьба сейчас идет между как раз кукловодами, а не между фигурами добавил Прозоров

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что в ближайшем окружении Зеленского есть мнения, что его следует заменить.