Экс-сотрудник СБУ рассказал, что пока спасает Зеленского Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Зеленского спасает лишь разобщенность противников

Москва16 окт Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского спасает лишь то, что его противники разобщены. Такое мнение выразил экс-сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров в интервью ИС "Вести".

Плохое положение у Зеленского, он лишился очень многих союзников и сильной поддержки. Его, наверное, пока спасает только то, что его противники разобщены, не выработали единый, скажем так, подход считает Прозоров

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что близкий круг Владимира Зеленского хочет заменить его.