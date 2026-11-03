Москва3 ноя Вести.Скандал из-за тюрьмы под Киевом выгоден противникам основателя "Азова" (признан в РФ террористической организацией) и командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом ИС "Вести" рассказал бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Он добавил, что для главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) эта ситуация позволяет набрать положительные очки.

Я не исключаю …, что были интересанты того, чтобы этот скандал раздуть. Например, те, кто боится усиления господина Билецкого. То есть удар по "Азову" - это все равно удар по Билецкому, поскольку это его детище, он его основатель, руководитель. Возможно, кто-то решил разыграть такую карту, потому что скандал вышел достаточно серьезный и выплеснулся за пределы Украины. Тут опять мы возвращаемся к фигуре Буданова, который на этом скандале наоборот набирает положительные очки, как не побоявшийся приехать, выйти пообщаться с народом заявил Прозоров

Ранее Прозоров рассказал о последствиях инцидента с тюрьмой в Киеве. По его словам, никто не понесет за это ответственность, а киевский режим попытается "перебить" это событие информационной "контратакой".