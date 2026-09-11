Экс-сотрудник СБУ Прозоров считает, что конфликт на Украине выгоден Западу Бывший офицер СБУ Прозоров: конфликт на Украине нужен Западу

Москва11 сен Вести.Запад заинтересован в продолжении украинского конфликта, ведь каждый его месяц приносит бенефициарам колоссальные прибыли. Об этом рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

В беседе с РИА Новости он отметил, что западную элиту не будут волновать видео с бесчинствами военкоматов на Украине и сообщения о гибели большого числа мобилизованных, пока она продолжает зарабатывать деньги.

Эта война нужна очень многим людям [на Западе]. Она приносит прибыль сказал Прозоров

Ранее он отметил, что в Брюсселе запретили чиновникам и СМИ критиковать киевский режим, чтобы европейские избиратели не задавали вопросы о коррупции. Прозоров добавил, что на Западе пытаются сформировать героический облик боевиков ВСУ, поэтому о них нельзя говорить в негативном ключе.