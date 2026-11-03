Москва3 ноя Вести.Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прекрасно знал о существовании тайных тюрем на территории Украины. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Он напомнил, что ранее Буданов возглавлял Главное управление разведки МО Украины, у которого были свои секретные тюрьмы.

У военной разведки есть свои такие секретные тюрьмы… Поэтому и Буданов прекрасно знает, как это работает, и он в свое время, когда был начальником военной разведки, прекрасно знал об этом и закрывал глаза, и даже эффективно использовал это. Ведь в чем смысл секретной тюрьмы? Человека нет. Соответственно, к нему не придет надзирающий прокурор, к нему не придет омбудсмен, никто из комиссии по правам человека. Человека нет, с ним можно делать все что угодно объяснил Прозоров

Вечером 2 ноября в сети появились сообщения о тайной тюрьме, в которой находились сбежавшие из воинских частей украинские военнослужащие. Она располагалась в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в доме, который числится как временный пункт дислокации. Возмущенные жители устроили митинг под Киевом, желая освободить пленников, но столкнулись с сопротивлением силовиков.