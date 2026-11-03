Дмитриев прокомментировал беспорядки у дома с мобилизованными на Украине Дмитриев о протестах под Киевом: реальные нарративы заменяют ложь

Москва3 ноя Вести.На Украине реальные нарративы заменяют ложные. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х, оценивая беспорядки в Киевской области у дома, где удерживали мобилизованных украинцев.

Так он прокомментировал видеоролик, в котором из подвала дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом вывели раненого 14-летнего подростка.

Украина вспыхивает после того, как граждане обнаруживают камеры пыток [главы киевского режима Владимира] Зеленского. Реальные нарративы начинают заменять ложные написал Дмитриев

Местные СМИ накануне сообщили, что неизвестные держат в подвале дома в селе под Киевом около 40 человек. После появления сообщений люди начали собираться рядом со зданием. Позднее на месте началась стрельба.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) отметил, что на Украине существует много таких зданий.

Позже Буданов выехал на место событий и попал под струю газа из баллончика. После стычки с протестующими он был вынужден спрятаться в автобусе.