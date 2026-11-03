Раненого подростка вывели из дома под Киевом, где удерживали людей

Из подвала с мобилизованными под Киевом вывели 14-летнего подростка Раненого подростка вывели из дома под Киевом, где удерживали людей

Москва3 ноя Вести.Раненого 14-летнего подростка вывели из подвала дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где удерживали мобилизованных, сообщают украинские СМИ.

Подростка вывела сестра. Пока неизвестно, как он оказался в подвале дома.

Между тем у дома собралась толпа людей после того, как украинские СМИ сообщили, что в подвале здания удерживают людей. Позднее на месте началась стычка, открыта стрельба.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) отметил, что на Украине существует много таких зданий.