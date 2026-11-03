Выстрелы раздались у дома под Киевом, где насильно удерживают мобилизованных

Стрельба началась у дома под Киевом, где удерживают мобилизованных Выстрелы раздались у дома под Киевом, где насильно удерживают мобилизованных

Москва3 ноя Вести.У дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где собрались протестующие из-за удерживаемых в подвале мобилизованных и сбежавших военных, началась стрельба.

К зданию прибыл руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его облили газом из баллончика, сообщают местные СМИ.

Теперь на месте стрельба говорится в публикации

Накануне сообщалось, что у дома собрались сотни людей, которые зажгли файеры, начали скандировать: "Позор!" и разбивать окна кирпичами.

Ранее украинские СМИ передали, что неизвестные держат в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка около 40 человек. После публикации информации люди начали собираться рядом с домом.