Москва3 нояВести.У дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где собрались протестующие из-за удерживаемых в подвале мобилизованных и сбежавших военных, началась стрельба.
К зданию прибыл руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его облили газом из баллончика, сообщают местные СМИ.
Теперь на месте стрельбаговорится в публикации
Накануне сообщалось, что у дома собрались сотни людей, которые зажгли файеры, начали скандировать: "Позор!" и разбивать окна кирпичами.
Ранее украинские СМИ передали, что неизвестные держат в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка около 40 человек. После публикации информации люди начали собираться рядом с домом.