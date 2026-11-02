Москва2 нояВести.Рядом с домом в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, где в подвале удерживают боевиков Нацгвардии Украины (НГУ), началась акция протеста и потасовки с полицией, сообщили украинские СМИ.
У здания собрались уже сотни людей, которые зажгли файеры, начали скандировать: "Позор!", и разбивать окна дома кирпичами.
В Петропавловской Борщаговке в правоохранителей бросают яйца. Люди собрались у ворот дома, который оцепили правоохранители. Во время столкновения в толпу снова начали распылять слезоточивый газ из баллончиканаписали украинские журналисты
Ранее сообщалось, что вооруженные люди удерживают в подвале одного из домов Петропавловской Борщаговки около 40 человек. После огласки этой ситуации рядом с домом начали собираться люди. Они устроили потасовку с полицейскими и попытались сломать ворота дома.
Командующий НГУ Александр Пивненко признал, что люди, которых держат в подвале этого дома, являются боевиками Нацгвардии. В каком статусе содержатся все находящиеся в подвале мужчины, Пивненко не уточнял.