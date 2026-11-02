Полицейских у дома под Киевом, где в подвале держат бойцов НГУ, забросали яйцами

Полицию забросали яйцами у дома под Киевом, где в подвале держат боевиков НГУ Полицейских у дома под Киевом, где в подвале держат бойцов НГУ, забросали яйцами

Москва2 ноя Вести.Рядом с домом в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, где в подвале удерживают боевиков Нацгвардии Украины (НГУ), началась акция протеста и потасовки с полицией, сообщили украинские СМИ.

У здания собрались уже сотни людей, которые зажгли файеры, начали скандировать: "Позор!", и разбивать окна дома кирпичами.

В Петропавловской Борщаговке в правоохранителей бросают яйца. Люди собрались у ворот дома, который оцепили правоохранители. Во время столкновения в толпу снова начали распылять слезоточивый газ из баллончика написали украинские журналисты

Ранее сообщалось, что вооруженные люди удерживают в подвале одного из домов Петропавловской Борщаговки около 40 человек. После огласки этой ситуации рядом с домом начали собираться люди. Они устроили потасовку с полицейскими и попытались сломать ворота дома.

Командующий НГУ Александр Пивненко признал, что люди, которых держат в подвале этого дома, являются боевиками Нацгвардии. В каком статусе содержатся все находящиеся в подвале мужчины, Пивненко не уточнял.