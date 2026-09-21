"Северный ветер": в Чернигове произошел стихийный бунт против ТЦК

Жители Чернигова на Украине подняли стихийный бунт против ТЦК "Северный ветер": в Чернигове произошел стихийный бунт против ТЦК

Москва21 сен Вести.Жители Чернигова на Украине вышли на стихийный бунт против принудительной мобилизации и ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине). Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Сотни людей, как подчеркивается, перекрыли дорогу и попытались освободить похищенного "людоловами" мужчину.

В Чернигове произошел стихийный бунт местных жителей против ТЦК и принудительной мобилизации передает агентство

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что насильно мобилизованные солдаты составляют от 70 до 75% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).