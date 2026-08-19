Москва19 авгВести.В здании главного управления Нацполиции по Житомирской области Украины произошел взрыв. Информацию об этом разместил глава областной администрации Виталий Бунечко в Telegram-канале.
Речь идет о здании, которое расположено в городе Житомир. По утверждению Бунечко, инцидент произошел из-за атаки реактивными дронами. В свою очередь, RT пишет, что, предположительно, был прилет ракеты.
Подтверждения данной информации пока нет.
16 августа СМИ сообщили о взрывах в Киеве и еще трех городах Украины.