Москва19 авгВести.Российские военнослужащие нанесли удар по зданию украинской Нацполиции в Житомире с применением крылатых ракет "Бандероль". Об этом пишет Telegram-канал "Изнанка".
Уточняется, что информацию об ударе подтвердили местные власти.
"Бандероли" атаковали здание Главного управления Национальной полиции в Житомиреотмечается в публикации
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в своем Telegram-канале призвал граждан сохранять спокойствие, а также не делиться фотографиями и видео с места происшествия.
14 августа военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ нанесли удар по топливному хранилищу, ремонтным цехам и складским помещениям в Житомирской области.