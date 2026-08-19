Российские войска нанесли удар "Бандеролями" по зданию Нацполиции в Житомире

Армия России нанесла удар "Бандеролями" по зданию Нацполиции в Житомире Российские войска нанесли удар "Бандеролями" по зданию Нацполиции в Житомире

Москва19 авг Вести.Российские военнослужащие нанесли удар по зданию украинской Нацполиции в Житомире с применением крылатых ракет "Бандероль". Об этом пишет Telegram-канал "Изнанка".

Уточняется, что информацию об ударе подтвердили местные власти.

"Бандероли" атаковали здание Главного управления Национальной полиции в Житомире отмечается в публикации

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в своем Telegram-канале призвал граждан сохранять спокойствие, а также не делиться фотографиями и видео с места происшествия.

14 августа военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ нанесли удар по топливному хранилищу, ремонтным цехам и складским помещениям в Житомирской области.