Поддубный: ВС РФ ударили по хранилищу топлива и цехам в Житомирской области

ВС РФ ударили по топливному хранилищу и складам в Житомирской области Поддубный: ВС РФ ударили по хранилищу топлива и цехам в Житомирской области

Москва14 авг Вести.Вооруженные силы РФ ударили по топливному хранилищу, ремонтным цехам и складским помещениям в Житомирской области. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что Житомирская область стала "одним из приоритетных направлений" для ударов ВС РФ.

Зафиксировано огневое поражение топливного хранилища, ремонтных цехов и складских помещений написал военкор

Также Поддубный сообщил об ударах российской армии по портовой инфраструктуре.

Под ударом оказались объекты в Николаеве и Измаиле. Удары по подконтрольным Киеву портам стали регулярной составляющей военной работы ВС РФ. Также была атакована и железнодорожная станция в порту Измаил — она использовалась ВСУ для перевалки и хранения военных грузов и топлива отметил он

Военный корреспондент перечислил и другие населенные пункты, по которым ВС РФ совершили удары.

В Кировоградской области дроны атаковали объект в районе станции Знаменка — на месте зафиксирован пожар. Кроме того, прилеты отмечены в ряде других населенных пунктов: в Смеле (Черкасская область), Циркунах (Харьковская область), а также в Запорожье, Чернигове и Краматорске. В последнем удар пришелся по Новокраматорскому машиностроительному заводу – по нему были применены ФАБы добавил Поддубный

Ранее в Миноборны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в течение прошедшей ночи поразили железнодорожную станцию порта Измаил на Украине, которая используется для нужд украинской армии.