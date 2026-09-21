Мощный пожар начался после серии взрывов на складах под Киевом

На складах в городе Боярки под Киевом раздались взрывы Мощный пожар начался после серии взрывов на складах под Киевом

Москва21 сен Вести.Мощный пожар возник в населенном пункте Боярки Киевской области после серии взрывов в районе складских зданий. Информацию об инциденте, произошедшем вечером 20 сентября, распространили украинские СМИ и подтвердили местные власти.

По данным областной государственной администрации, вечером в воскресенье в нескольких районах Киевской области были повреждены складские и производственные объекты.

Точные сведения о том, какой именно объект пострадал в Боярках, при этом отсутствуют. Кроме того, неизвестны масштабы разрушений и другие последствия взрыва.

На видеозаписях, которые опубликовали пользователи Сети с места происшествия — яркое зарево и крупный очаг возгорания.

Ранее 20 сентября глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил о повреждении предприятия в Фастовском районе. По его словам, на территории объекта возник пожар, который ликвидировали спасатели.

За четыре дня до этого киевская городская военная администрация сообщала о крупном пожаре, возникшем в одном из складских помещений в Святошинском районе украинской столицы.