В Киеве, Харькове и Сумах прогремела серия взрывов на фоне тревоги

В Киеве произошла серия громких взрывов на фоне воздушной тревоги В Киеве, Харькове и Сумах прогремела серия взрывов на фоне тревоги

Москва28 июл Вести.В трех украинских городах – Киеве, Харькове и Сумах – произошли множественные взрывы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

В Киеве прозвучали взрывы говорится в материале

Впоследствии стало известно о еще нескольких детонациях.

По информации главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, серия взрывов произошла в деревне Новый Коротыч, расположенной в пригороде Харькова.

Вспыхнул пожар написал он в Telegram-канале

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в Киевской, Сумской, Харьковской и ряде других областей Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в трех районах Киева вспыхнули пожары после ночных ударов ВС РФ.