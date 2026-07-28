Москва28 июлВести.В трех украинских городах – Киеве, Харькове и Сумах – произошли множественные взрывы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.
В Киеве прозвучали взрывыговорится в материале
Впоследствии стало известно о еще нескольких детонациях.
По информации главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, серия взрывов произошла в деревне Новый Коротыч, расположенной в пригороде Харькова.
Вспыхнул пожарнаписал он в Telegram-канале
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в Киевской, Сумской, Харьковской и ряде других областей Украины сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в трех районах Киева вспыхнули пожары после ночных ударов ВС РФ.