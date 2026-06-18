Москва18 июнВести.В столице Украины Киеве, а также Полтаве, Чернигове и Сумах зафиксировано несколько взрывов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.
В Киеве прогремел взрыв... Взрывы также звучат в Полтавеотмечается в публикации
Согласно информации агентства, спустя некоторое время звуки детонации повторились.
В Сумской областной военной администрации сообщили, что после взрывов в городе произошел крупный пожар.
В Чернигове был слышен взрывсказано в материале
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в означенных областях сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде украинских регионов прозвучали взрывы.