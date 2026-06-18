В Киеве, Полтаве, Чернигове и Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В четырех украинских городах прогремело несколько взрывов В Киеве, Полтаве, Чернигове и Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Москва18 июн Вести.В столице Украины Киеве, а также Полтаве, Чернигове и Сумах зафиксировано несколько взрывов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

В Киеве прогремел взрыв​​​... Взрывы также звучат в Полтаве отмечается в публикации

Согласно информации агентства, спустя некоторое время звуки детонации повторились.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что после взрывов в городе произошел крупный пожар.

В Чернигове был слышен взрыв сказано в материале

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в означенных областях сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде украинских регионов прозвучали взрывы.