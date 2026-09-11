В Киеве на складах вспыхнули пожары

Украинские СМИ сообщили о пожарах на складах в Киеве В Киеве на складах вспыхнули пожары

Москва11 сен Вести.В Киеве произошло возгорание складских помещений после мощных взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Кроме того, информацию о возгорании склада в одном из районов подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В Оболонском районе БПЛА попал в складское здание. Вспыхнул пожар написал Кличко

Также сообщается о пожаре в складском помещении в районе Куреневка украинской столицы.

Кроме того, склады горят в Одессе и в районе Гостомеля Киевской области.

Между тем Кличко 8 августа рассказал, что складские здания в нескольких районах украинской столицы подверглись новым атакам.