Москва11 сенВести.В Киеве произошло возгорание складских помещений после мощных взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.
Кроме того, информацию о возгорании склада в одном из районов подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В Оболонском районе БПЛА попал в складское здание. Вспыхнул пожарнаписал Кличко
Также сообщается о пожаре в складском помещении в районе Куреневка украинской столицы.
Кроме того, склады горят в Одессе и в районе Гостомеля Киевской области.
Между тем Кличко 8 августа рассказал, что складские здания в нескольких районах украинской столицы подверглись новым атакам.