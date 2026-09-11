В Киевской области начался пожар после взрывов

В Гостомеле прогремели взрывы, начался крупный пожар В Киевской области начался пожар после взрывов

Москва11 сен Вести.Масштабный пожар произошел в районе Гостомеля Киевской области. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что возгорание началось после удара беспилотника. Позднее стало известно, что пожар усилился.

Ранее Вооруженные силы России поразили в Киеве табачную фабрику. Удар был нанесен с применением беспилотного летательного аппарата "Герань-4 Сикер".

Между тем мэр Киева Виталий Кличко 8 августа рассказал, что складские здания в нескольких районах украинской столицы подверглись новым атакам.