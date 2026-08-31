Москва31 авгВести.В селе Погребы Броварского района Киевской области после взрыва начался сильный пожар. Об этом сообщается в украинских СМИ.
На кадрах виден плотный дым. Другие подробности случившегося не приводятся.
Ранее украинские СМИ сообщали о пожаре в Киеве. Отмечалось, что огромный столб дыма наблюдали в Голосеевском районе, где загорелось нежилое здание - склад с военной продукцией.
Также стало известно, что после российского удара по складу боеприпасов в селе Милая Киевской области глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что арсенал находился рядом с жилыми домами.