Москва3 нояВести.На Украине существует еще много зданий, подобных дому с подвалом в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в котором насильно удерживали мобилизованных, заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), сообщают украинские СМИ.
Буданов ответил на вопрос, почему такой дом вообще существует.
Потому что таких зданий многозаявил Буданов
По его словам, завтра власти начнут разбираться, почему такие здания существуют, и что в них происходит.
Украинские СМИ сообщили, что неизвестные держат в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка около 40 человек. После появления сообщений люди начали собираться рядом с домом. Позднее на месте началась стрельба.