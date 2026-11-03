Буданов: на Украине много зданий, подобных подвалу с мобилизованными под Киевом

"На Украине много таких зданий": Буданов о подвале с мобилизованными под Киевом Буданов: на Украине много зданий, подобных подвалу с мобилизованными под Киевом

Москва3 ноя Вести.На Украине существует еще много зданий, подобных дому с подвалом в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в котором насильно удерживали мобилизованных, заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), сообщают украинские СМИ.

Буданов ответил на вопрос, почему такой дом вообще существует.

Потому что таких зданий много заявил Буданов

По его словам, завтра власти начнут разбираться, почему такие здания существуют, и что в них происходит.

Украинские СМИ сообщили, что неизвестные держат в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка около 40 человек. После появления сообщений люди начали собираться рядом с домом. Позднее на месте началась стрельба.