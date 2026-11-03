Удерживаемого в подвале под Киевом несовершеннолетнего избивали лопатой

Удерживаемого в подвале под Киевом 14-летнего подростка избивали лопатой Удерживаемого в подвале под Киевом несовершеннолетнего избивали лопатой

Москва3 ноя Вести.Несовершеннолетнего, которого вывели из подвала дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, избивали лопатой, сообщают украинские СМИ.

При этом 14-летний подросток находится в ужасном состоянии. Из подвала его вывела сестра. До сих пор неясно, что ребенок делал на объекте Нацгвардии Украины.

Между тем у дома собралась толпа людей после того, как украинские СМИ сообщили, что в подвале здания удерживают людей.

Позднее на месте началась стычка, была открыта стрельба. Против протестующих применили слезоточивый газ.