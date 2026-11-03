Соскин назвал Зеленского и его "вурдалаков" ответственными за тюрьму под Киевом Соскин назвал Зеленского ответственным за создание пыточной под Киевом

Москва3 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за то, что случилось в подвале дома в Киевской области, где насильно удерживали и пытали людей, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем Telegram-канале.

Конечно, вина полностью лежит на Зеленском, потому что это он инициировал все процессы могилизации украинского населения, превратив подвал в огромное корыто с кровью. За это он и ответит подчеркнул Соскин

Политолог уверен в том, что Зеленский знает о проблемах с мобилизацией и вопиющих нарушениях на местах, но ничего не делает.

Вместо этого Зеленский и его вурдалаки дали ТЦК кровавый карт-бланш, чтобы они террор устраивали над несчастными украинцами отметил Соскин

По его мнению, Украине предстоят многочисленные "открытия" подобного рода.

В понедельник, 2 ноября, украинские СМИ сообщили, что вооруженные мужчины удерживали около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. После появления сообщений люди начали собираться рядом с домом. Позднее на месте началась стрельба.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине существует еще много зданий, подобных дому с подвалом в селе Петропавловская Борщаговка.

Киевские власти намерены разобраться, почему такие здания существуют, и что в них происходит, отметил Буданов.