Москва3 ноя Вести.Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) пытается набрать политические очки, лично посетив предполагаемую подпольную тюрьму в Киевской области и говоря на русском языке, несмотря на языковую политику украинских властей. Об этом ИС "Вести" заявил бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Он подчеркнул, что разговор Буданова на русском лишний раз показывает лицемерие киевского режима.

Многие также задались вопросом, будет ли оштрафован господин Буданов за нарушение языкового закона на Украине? Но вы же прекрасно понимаете, все это прекрасно понимают, что на Украине до 80% населения говорит на русском. Прекрасно, по крайней мере, понимают. И это все – это такое лицемерие устраивать там эти украиномодные перформансы какие-то. Поэтому это лишний раз показывает, насколько гнилая сущность вот этой украинской власти, которая между собой разговаривает по-русски и тут же всем демонстративно запрещает это делать заявил Прозоров

Он отметил, что Буданов, по его мнению, пытается набрать очки на политическом поле.

Возможно, это его, ну, осознанное решение - поехать туда, светиться в качестве правдолюба, в качестве, ну, решателя вот таких проблемных вопросов сказал экс-сотрудник СБУ

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала разговор Буданова на русском языке.