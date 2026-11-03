Захарова поинтересовалась, какой штраф выпишут Буданову за русский язык

Захарова иронично прокомментировала разговор Буданова на русском языке Захарова поинтересовалась, какой штраф выпишут Буданову за русский язык

Москва3 ноя Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, сколько придется заплатить главе Офиса Зеленского Кириллу Буданову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) за разговор на русском языке.

На видео, снятом у предполагаемой подпольной тюрьмы в Киевской области, Буданов общался с 14-летним подростком на русском языке, несмотря на языковую политику киевских властей.

На какую сумму будет оштрафован Буданов? На какую сумму будет оштрафован подросток? поинтересовалась Захарова

Отдельный вопрос представитель МИД РФ адресовала журналистам, распространившим видеозапись разговора, предложив выяснить, какие штрафы могли бы грозить им.

Ранее Мария Захарова уже обращала внимание, что все участники митинга у неофициальной тюрьмы кричат и разговаривают по-русски.