Депутат Дмитрук: есть погибшие и пострадавшие в ходе столкновений под Киевом

Депутат Рады заявил о погибших в ходе беспорядков под Киевом Депутат Дмитрук: есть погибшие и пострадавшие в ходе столкновений под Киевом

Москва3 ноя Вести.В результате столкновений протестующих с силовиками у дома в Киевской области, где удерживались мобилизованные украинцы и самовольно оставившие ряды ВСУ военные, есть погибшие и пострадавшие. Об этом депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео с места событий. На кадрах виден лежащий на земле мужчина, который, по словам очевидцев, был избит.

Отправленные [Владимиром] Зеленским "бойцы" избивали и стреляли в людей. Есть погибшие и тяжело пострадавшие написал парламентарий

Ранее ситуацию прокомментировала бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, мобилизация прекратилась для простых украинцев в пытку, а для военных чиновников – в источник крупных взяток.