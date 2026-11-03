Москва3 ноя Вести.Мобилизация на Украине превратилась в пытку для граждан и источник незаконного обогащения для военных чиновников. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Таким образом она прокомментировала в соцсети Х ситуацию под Киевом, где в подвале одного из домов удерживали мобилизованных и самовольно оставивших ряды ВСУ военных.

Призыв на военную службу на Украине превратился в пытку… Полная безнаказанность этой совершенно неприемлемой, хаотичной принудительной мобилизации, в ходе которой собираются миллиарды долларов взяток и которая защищена всеми структурами безопасности Зеленского, может привести к этим ужасающим последствиям подчеркнула Мендель

Она отметила, что мобилизация уже привела к гражданскому противостоянию. Украинцы протестуют против полиции, сотрудников ТЦК (аналог военкоматов – прим. ред.), а также политики Зеленского, "которая рассматривает человеческую жизнь как всего лишь еще одну возможность заработать деньги". По словам Мендель, ситуация под Киевом служит тому примером.

Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что домов, подобных тому, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где удерживаются мобилизованные, на территории Украины много. Он пообещал, что власти разберутся в ситуации.