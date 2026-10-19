Москва19 окт Вести.Украинские власти перестали соблюдать законы при отлове мужчин в рамках мобилизации. На это обратила внимание бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

В соцсети X она прокомментировала видео, на котором мужчину силой затаскивают в машину. Задержанный кричит, что у него даже не проверили документы.

Вот так сейчас живут украинские мужчины. Ты можешь идти, и вдруг ты перестаешь быть человеком. Просто телом, которое им нужно. Правительство Зеленского перестало притворяться, что существуют правила. Документы не имеют значения, права человека тоже. Когда государство забирает тебя, даже не посмотрев на документы, это не мобилизация. Это охота написала Мендель

Она также отметила, что украинские мужчины живут в страхе оказаться следующими, кого поймают и отправят на передовую.

Ранее стало известно, что украинского дальнобойщика мобилизовали, когда он возвращался из рейса в Турцию. Его грузовик остановили сотрудники территориального центра комплектования, мужчину сразу отправили на формальную медкомиссию, где ничего не проверяли и признали годным к службе.