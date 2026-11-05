Мендель рассказала в Бундестаге о пыточной в Киевской области Мендель рассказала депутатам Бундестага о пыточной под Киевом

Москва5 ноя Вести.Принудительная мобилизация на Украине – одно из самых отвратительных явлений. Об этом заявила бывший пресс-секретарь лидера киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

На своей странице в социальной сети X она опубликовала отрывок речи, которую озвучила в Бундестаге. Она рассказала немецким депутатам о событиях в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

На этой неделе в Киевской области украинцы спасли несколько десятков мужчин, которых пытали в подвале жилого дома. Глава администрации президента Зеленского прибыл на место и заявил, что по всей Украине существует множество подобных камер пыток заявила Мендель

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что реакция Запада на раскрытие информации о пыточной под Киевом продемонстрировала, насколько всем безразлично будущее жителей Украины.