Москва7 октВести.Новый эпизод жесткой мобилизации во Львове никак не был прокомментирован правительством в Киеве. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
По ее словам, действия сотрудников ТЦК привели к тому, что большая часть мужского населеения вынуждена уезжать из страны или давать взятки.
Мужчин на Украине по-прежнему забирают с улиц и сажают в фургоны, чтобы отправить на передовую. Еще в январе Зеленский назвал уличные облавы приоритетной задачей и передал их новому министру обороны. Министр уже сменился. Ничего не изменилосьнаписала она в соцсети X
По ее словам, правительство продолжает хранить молчание по теме мобилизации.
Ранее сообщалось, что жители Киева на фоне проблем с интернетом ищут альтернативные способы оповещения друг друга о засадах военкомов.