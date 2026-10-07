Москва7 октВести.Новый эпизод жесткой мобилизации во Львове никак не был прокомментирован правительством в Киеве. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, действия сотрудников ТЦК привели к тому, что большая часть мужского населеения вынуждена уезжать из страны или давать взятки.

Мужчин на Украине по-прежнему забирают с улиц и сажают в фургоны, чтобы отправить на передовую. Еще в январе Зеленский назвал уличные облавы приоритетной задачей и передал их новому министру обороны. Министр уже сменился. Ничего не изменилось

написала она в соцсети X

По ее словам, правительство продолжает хранить молчание по теме мобилизации.

Ранее сообщалось, что жители Киева на фоне проблем с интернетом ищут альтернативные способы оповещения друг друга о засадах военкомов.