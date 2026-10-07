Мендель осудила реакцию Киева по поводу насильственной мобилизации во Львове

Мендель возмутилась насильственной мобилизацией во Львове Мендель осудила реакцию Киева по поводу насильственной мобилизации во Львове

Москва7 окт Вести.Новый эпизод жесткой мобилизации во Львове никак не был прокомментирован правительством в Киеве. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, действия сотрудников ТЦК привели к тому, что большая часть мужского населеения вынуждена уезжать из страны или давать взятки.

Мужчин на Украине по-прежнему забирают с улиц и сажают в фургоны, чтобы отправить на передовую. Еще в январе Зеленский назвал уличные облавы приоритетной задачей и передал их новому министру обороны. Министр уже сменился. Ничего не изменилось написала она в соцсети X

По ее словам, правительство продолжает хранить молчание по теме мобилизации.

Ранее сообщалось, что жители Киева на фоне проблем с интернетом ищут альтернативные способы оповещения друг друга о засадах военкомов.