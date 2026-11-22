Мендель связала отказ украинцев от гражданства с принудительной мобилизацией Мендель: принудительная мобилизация толкает украинцев к отказу от гражданства

Москва22 ноя Вести.Принудительная мобилизация стала одной из причин, по которой украинцы отказываются от гражданства. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее мнению, украинец, который обосновался за границей, никогда добровольно не вернется в страну при режиме киевского главаря.

Многие украинцы, получившие гражданство других стран, теперь предпочли бы отказаться от своих украинских паспортов. Принудительная мобилизация — одна из причин, по которой мужчины больше не хотят иметь украинское гражданство написала Мендель в соцсети X

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что киевский режим и Запад договорились о бесперебойной мобилизации на Украине.

Между тем Мендель отмечала, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), отвечающие за проведение мобилизации, вошли в число самых состоятельных людей страны, разбогатев на взятках.