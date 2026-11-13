Москва13 ноя Вести.Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), отвечающие за проведение мобилизации, разбогатели благодаря взяткам и теперь входят в число самых состоятельных людей страны, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Соответствующее мнение она высказала в разговоре с основателем немецкой партии "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Сарой Вагенкнехт и депутатом Европарламента Фабио де Мази.

Ранее в интервью газете Berliner Zeitung Мендель отметила, что жизнь на Украине зависит от того, сможет ли гражданин дать взятку, чтобы откупиться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

Офицеры, ответственные за мобилизацию, благодаря взяткам к настоящему моменту входят в число самых богатых людей Украины цитирует РИА Новости Мендель

В беседе с Вагенкнехт и де Мази она рассказала, что ей известно о случаях, когда размер взятки за откуп от мобилизации достигал 30 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что командир одного из полков ВСУ получил более 100 тысяч долларов от производителя беспилотников "Скайфолл" за лоббирование интересов этой компании.