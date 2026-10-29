Мендель заявила, что коррупция стала основой украинской экономики Мендель отметила первостепенную роль коррупции в экономике Украины

Москва29 окт Вести.Коррупция играет ключевую роль в экономике Украины. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, чиновники киевского главаря разделили между собой "сотни миллионов, если не миллиарды".

Коррупция стала первостепенной… Коррупция стала основой экономики Украины сегодня написала Мендель в соцсети X

Ранее она отметила, что Зеленский вызвал ненависть по отношению к украинскому народу во всем мире.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что коррупция в окружении главы киевского режима подрывает обороноспособность Украины и снижает доверие к стране.