Мендель: Объем взяток в украинских ТЦК может равняться $5 млрд в год

Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала проходящий через ТЦК объем взяток Мендель: Объем взяток в украинских ТЦК может равняться $5 млрд в год

Москва25 сен Вести.Ежегодный объем взяток, которые граждане Украины дают сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), чтобы избежать отправки на передовую, может достигать 5 миллиардов долларов. Об этом рассказала бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По данным омбудсмена (Украины Дмитрия Лубинца – прим. ред​​​.), лишь 2–3% мужчин, насильно призванных на передовую, действительно попадают в бой — все остальные платят взятки. По нашим самым скромным подсчетам, объем взяток в сфере принудительной мобилизации, чтобы избежать отправки на фронт, может достигать 5 миллиардов долларов в год сказала Мендель

Она добавила, что коррупция в этой сфере приобрела колоссальные масштабы и ее покрывают на самом высоком уровне, поскольку подобные схемы не могут существовать только на среднем или низовом звене управления.

Киевский режим испытывает недостаток личного состава в Вооруженных силах Украины. Насильственные действия сотрудников ТЦК при задержании подлежащих мобилизации сопровождаются скандалами и потасовками с местными жителями.

В Сети распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине уклоняются от призыва: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, предпочитают оставаться дома и не выходить на улицу.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью ИС "Вести" ранее перечислил наиболее коррумпированные, по его мнению, ведомства на Украине.