Мендель: информации о мобилизации на Украине уже достаточно для ее прекращения

Мендель рассказала, почему важно прекратить мобилизацию на Украине Мендель: информации о мобилизации на Украине уже достаточно для ее прекращения

Москва5 ноя Вести.Официальной информации о ходе принудительной мобилизации на Украине уже достаточно, чтобы ее прекратить, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что, по официальным данным, лишь 2-3% мобилизованных в ВСУ мужчин попадают на передовую. В то же время теневой рынок взяток за уклонение от службы на Украине оценивается почти в 2 миллиарда долларов ежегодно.

Все это происходит на фоне многочисленных расследований о злоупотреблениях сотрудников украинских ТЦК (аналог военкомата), касающихся похищений и пыток украинских мужчин.

Это лишь часть официальной информации, которой должно быть достаточно, чтобы понять, насколько важно прекратить принудительную мобилизацию написала Мендель в соцсети X

Ранее она заявила, что мобилизация на Украине превратилась в пытку для украинцев и в источник незаконного обогащения для военных чиновников. Полная безнаказанность режима Зеленского, считает Мендель, приведет Украину к ужасающим последствиям.