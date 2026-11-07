Москва7 ноя Вести.Сотрудники Национальной полиции Украины после задержания мужчин передают их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для последующей мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и получают за это вознаграждение. Такая тенденция охватывает все больше украинских городов.

Об этом рассказал в беседе с ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

Много уже видеофактов по Украине, где сами полицейские задерживают обычных граждан Украины и отправляют в ТЦК. Это говорит о том, что заинтересованность очень большая, за это платят, кстати, довольно-таки приличные деньги, поэтому все сегодня на обычных украинцах зарабатывают сказал Киселев

Ранее бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что мобилизация на Украине стала пыткой для граждан и источником незаконного обогащения для военных чиновников. Она отметила, что мобилизация уже привела к гражданскому противостоянию. По словам Мендель, украинцы протестуют против полиции, сотрудников ТЦК, а также политики Зеленского, "которая рассматривает человеческую жизнь как всего лишь еще одну возможность заработать деньги".