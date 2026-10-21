Пленный ВСУ: украинцы прячут своих детей от ТЦК и не хотят отпускать их на фронт

Пленный ВСУ рассказал о нежелании украинцев отправлять своих детей на фронт Пленный ВСУ: украинцы прячут своих детей от ТЦК и не хотят отпускать их на фронт

Москва21 окт Вести.Украинцы прячут своих совершеннолетних детей от работников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), не желая отправлять их в зону боевых действий.

Об этом агентству ТАСС рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Волощенюк, взятый в плен российскими бойцами

У меня сыну 20 лет. Хотел его спрятать за границу, чтобы не попал ТЦК. Не успели этого сделать и нет столько денег. Сын дома прячется, не выходит никуда. Хочется хоть куда-то его вывезти, чтобы учился нормально, а не воевал. Такая ситуация у многих заявил собеседник агентства

Он также отметил, что работники территориальных центров комплектования на Украине получают денежное вознаграждение за принудительное силовое задержание граждан и их отправку в зону боевых действий.

По его словам, население Украины устало от боевых действий и правительства страны, народ хочет урегулирования конфликта.