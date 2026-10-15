Стало известно о выплате премий сотрудникам ТЦК за "охоту" на украинцев Украинский пленный Волощенюк: сотрудники ТЦК получают премии за поимку людей

Москва15 окт Вести.Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на Украине получают денежное вознаграждение за принудительное силовое задержание граждан и их отправку в зону боевых действий, рассказал ТАСС военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Волощенюк, взятый в плен российскими бойцами.

ТЦК-шникам платят за то, что ловят людей. То у них как премия, премия за людей. Люди говорили, чем больше поймаешь мужиков и отправишь их на фронт, тем больше получишь денег. Некоторые ТЦК-шники несколько домов купили и машин. Вот представьте, сколько они поймали таких, как мы рассказал Волощенюк

Помимо этого, он добавил, что сотрудники ТЦК требуют от подлежащих мобилизации украинцев крупные суммы денег за "возможность не быть пойманным".

При этом военнопленный подчеркнул, что даже это не гарантирует, что на следующий день представители ТЦК снова не вернутся и не попытаются провести принудительную мобилизацию.

14 октября уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о случаях, когда выполняющие "план по мобилизации" сотрудники ТЦК заходят в дома людей и на частную территорию.